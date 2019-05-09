Під час акцій у Києві затримали трьох осіб за провокації та заборонену символіку



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Фото: Артем Худолєєв, Главком

Зокрема, матері, яка привела на акцію «Безсмертний полк» своїх маленьких дітей, почепивши їм георгієвські стрічки, виписали адмінпротокол

У четвер, 9 травня, до райвідділу поліції доставлено трьох осіб за використання забороненої символіки під час акції, присвяченій Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у центрі Києва. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За словами Крищенка, наразі великих правопорушень поліція не фіксувала. Декілька осіб були доставлені до райвідділу поліції через використання символіки тоталітарних режимів.

«Біля парку слави на Арсенальній площі великих правопорушень чи провокацій не відбулось. Але в нас є три особи, які було доставлено до райуправління поліції. Два адміністративних протокола за використання забороненої символіки було складено», - повідомив він.

Начальник поліції Києва зазначив, що осіб було доставлено до райуправління поліції через використання «георгіївських стрічок» та портрет Йосипа Сталіна.

«Це жінка з портретом Сталіна похилого віку, одна жінка з дітьми з георгіївськими стрічками, одна жінка була запрошена до райуправління перед початком акції. У нас була інформація, що це також георгіївська стрічка», - додав він.

Як відомо, законодавство України прирівнює її до символіки тоталітарних режимів. Публічна демонстрація таких знаків передбачає адміністративну відповідальність.

Раніше повідомлялося, що перед початком акції «Безсмертний полк» поліція затримала одну з організаторів маршу, матір загиблої екс-нардепа «Партії регіонів» Олену Бережну.

Нагадаємо, на День Перемоги, 9 травня, в Києві проходять одразу чотири масові ходи в районі парку Вічної Слави.

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