Поліція розглядає кілька версій убивства активіста Олешка у Бердянську



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бердянського активіста Віталія Сармата Олешка вбили 31 липня пострілом у спину

У Нацполіції обіцяють розкрити вбивство у найкоротший термін

Поліція розглядає кілька версій вбивства у Бердянську учасника бойових на сході України Віталія Олешка – від замовного до побутового.

Про це повідомляє Національна поліція України на сторінці у Facebook з посиланням на слова першого заступника керівника Нацполіції В'ячеслава Аброськіна.

«Висунуто ряд версій щодо вбивства чоловіка. Кожна версія має право на життя. Є певні напрацювання. Розглядаємо версії від замовного вбивства до звичайного побутового. Але занадто рано вказувати на якусь конкретну особу. Можу тільки стверджувати, що у найближчий час зазначене вбивство буде розкрито», - наголосив В'ячеслав Аброськін.

Раніше стало відомо, що вбивцю бердянського громадського активіста Віталія Олешка затримали у Запорізькій області.

Нагадаємо, бердянського активіста Віталія Сармата Олешка вбили вдень 31 липня пострілом у спину. Невідомий вистрілив у нього і втік з місця події. Олешка застрелили у дворі у Бердянську з мисливської рушниці на очах у його дружини та друга.