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    Поліція розповіла подробиці стрілянини у Харкові

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    <span>Місце інциденту в Харкові</span> - Поліція розповіла подробиці стрілянини у Харкові
    Фото: hk.npu.gov.ua
    Місце інциденту в Харкові

    На місці події слідчо-оперативна група вилучила 26 гільз

    Чоловік, який зчинив стрілянину у міській раді Харкова, також стріляв у легковик Skoda, у якому перебували двоє дорослих та дитина.

    За попередніми даними, нападник також був у нетверезому стані, повідомив на брифінгу в Харкові начальник поліції Харківської області Олег Бех.

    Правоохоронець додав, що на місці події слідчо-оперативна група вилучила 26 гільз.

    Він повідомив, що чоловік стріляв у двері міськради, після чого повернувся до автівки, яка очікувала на зелене світло світлофора.

    Нападник почав стрілянину по машині, люди намагалися поїхати і стали за перехрестям, оскільки пошкодили колесо. 

    Також у зв’язку з подією відбудеться 30 експертиз, а тим часом у поліції вже розглядають низку версій вчинення злочину.

    «Зокрема, вбивство вчинене з хуліганських мотивів, з невідомих причин, вбивство вчинене на підставі особистої неприязні до міської ради, керівництва міськради, або до охоронної структури, яка охороняла адмінбудівлю, або привернення уваги до своєї особистості з метою якихось вимог», — зазначили правоохоронці.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за трьома статтями: за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ч.2 ст. 15 (замах на злочин) ККУ.

    На брифінгу також повідомили, що пораненого під час стрілянини охоронця прооперували, він перебуває у тяжкому стані, в реанімації.

    Нагадаємо, що у центрі Харкова озброєний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях та поранив патрульного та охоронця міськради. Поліцейський від отриманих поранень помер у лікарні.

    Загиблий — 29-річний патрульний поліцейський Дмитро Кірієнко.

     

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