Поліція розповіла подробиці стрілянини у Харкові



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Фото: hk.npu.gov.ua Місце інциденту в Харкові

На місці події слідчо-оперативна група вилучила 26 гільз

Чоловік, який зчинив стрілянину у міській раді Харкова, також стріляв у легковик Skoda, у якому перебували двоє дорослих та дитина.

За попередніми даними, нападник також був у нетверезому стані, повідомив на брифінгу в Харкові начальник поліції Харківської області Олег Бех.

Правоохоронець додав, що на місці події слідчо-оперативна група вилучила 26 гільз.

Він повідомив, що чоловік стріляв у двері міськради, після чого повернувся до автівки, яка очікувала на зелене світло світлофора.

Нападник почав стрілянину по машині, люди намагалися поїхати і стали за перехрестям, оскільки пошкодили колесо.

Також у зв’язку з подією відбудеться 30 експертиз, а тим часом у поліції вже розглядають низку версій вчинення злочину.

«Зокрема, вбивство вчинене з хуліганських мотивів, з невідомих причин, вбивство вчинене на підставі особистої неприязні до міської ради, керівництва міськради, або до охоронної структури, яка охороняла адмінбудівлю, або привернення уваги до своєї особистості з метою якихось вимог», — зазначили правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за трьома статтями: за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ч.2 ст. 15 (замах на злочин) ККУ.

На брифінгу також повідомили, що пораненого під час стрілянини охоронця прооперували, він перебуває у тяжкому стані, в реанімації.

Нагадаємо, що у центрі Харкова озброєний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях та поранив патрульного та охоронця міськради. Поліцейський від отриманих поранень помер у лікарні.

Загиблий — 29-річний патрульний поліцейський Дмитро Кірієнко.