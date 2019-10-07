Катастрофа Ан-12: авіакомпанії-власнику заборонили літати



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4 жовтня, транспортний літак Ан-12, який прямував з Віго (Іспанія) до Стамбула (Туреччина), здійснив аварійну посадку поблизу Львова

Під час катастрофи п’ятеро людей загинули, троє були госпіталізовані до Львівської клінічної лікарні

Державіаслужба призупинила дію сертифіката експлуатанта авіакомпанії «Україна-Аероальянс». Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Наказ підписаний 4 жовтня, дію сертифіката припинено з 00 годин 00 хвилин 5 жовтня.

Відзначається, що наказ прийнято на підставі рішення постійно діючої Комісії з питань сертифікації експлуатантів, організацій з технічного обслуговування і підтримання льотної придатності, розробників і виробників авіаційної техніки, навчальних закладів з підготовки льотного складу в Україні, льотного і технічного персоналу (Протокол №46 від 4 жовтня 2019 року).

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 жовтня, близько 7:10 при заході на посадку зник з радару транспортний літак Ан-12. Через 20 хвилин один з членів екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.

О 07:46 літак Ан-12 був виявлений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького у Пустомитівському районі.

На борту літака Ан-12 перебувало вісім людей, з них сім членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж.

Внаслідок падіння літака загинули п’ять людей. Трьох потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова.

За фактом аварійної посадки літака на Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до десяти років.

За даними ЗМІ, Ан-12, який аварійно приземлився 4 жовтня поблизу Львова, у 2014 році потрапив у скандал із перевезенням контрабанди.