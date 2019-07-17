Поліція розслідує версію доведення до самогубства кандидата в нардепи Мосякіна



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Василь Мосякін балотувався у народні депутати від «Опозиційного блоку»

Попередньо відомо, що кандидат у нардепи здійснив постріл собі в область грудей

Поліцейські з метою перевірки версії щодо можливого доведення до самогубства кандидата в народні депутати України у місті Первомайську відкрили додаткове кримінальне провадження.

Про це 17 липня повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Як відомо, напередодні у вівторок близько 19:30 у місті Первомайську у боксі підприємства по вулиці Гвардійська охоронці знайшли тіло 56-річного директора, кандидата в народні депутати, з вогнепальним пораненням.

На місці події працювала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

«Поряд з тілом загиблого знаходилась мисливська рушниця. Попередньо відомо, що кандидат у нардепи здійснив постріл собі в область грудей», - заявили в поліції.

Тоді правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, як того вимагає процедура у подібних випадках.

З метою перевірки версії щодо можливого доведення до самогубства слідчими внесено додаткову кваліфікацію – за ч. 1 ст. 120 КК України «Доведення до самогубства». Санкція статті передбачає покарання від обмеження до позбавлення волі до трьох років.

Застрелений кандидат в депутати - 56-річний Василь Мосякін, який був директором місцевого КП «Флора» і балотувався у народні депутати від «Опозиційного блоку».