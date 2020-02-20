Поліція розслідує загибель чоловіка на металургійному заводі у Маріуполі



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За фактом загибелі працівника відкрито кримінальне провадження

19 лютого на агломераційній фабриці «Маріупольського металургійного комбінату» обрушилася плита перекриття. Одна людина загинула. Ще один робітник зазнав травм.

Як повідомили в пресслужбі Метінвесту, аварія сталася о 15:10.

«При проведенні робіт, пов'язаних з демонтажем плити на аглофабриці ММКІ, стався обрив плити, на якій знаходилися двоє співробітників підрядної організації ТОВ «Реммонтажбуд». Один працівник впав разом з плитою і отримав травми не сумісні з життям. Життя другого працівника врятоване завдяки тому , що він застосував запобіжний пояс. На місце події оперативно прибули служби порятунку. Медики констатували смерть чоловіка 1977 року народження. Другого співробітника медики оглянули на місці. Від госпіталізації він відмовився, його життю нічого не загрожує».

Причини події з'ясовуються. На місці працює комісія, уточнили на підприємстві.

У пресслужбі поліції цю інформацію підтвердили і додали, що відкрито кримінальне провадження статті 272 КК України. «Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою».