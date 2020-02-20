У США помер розробник, який створив команди Ctrl+C та Ctrl+V



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ларрі Теслер помер у віці 74 роки

В Apple Теслер провів 17 років та став головним науковцем компанії

Помер 74-річний американський розробник Ларрі Теслер, який створив для комп'ютерів команди «скопіювати», «вставити »та «вирізати».

Про це повідомляє BBC.

Теслер працював у Кремнієвій долині на початку 1960-х, а саме у компаніях Xerox, Apple, Amazon.com та Yahoo! В Apple Теслер провів 17 років та став головним науковцем компанії.

Імовірно, що перед створенням команд «скопіювати», «вставити »та «вирізати» Теслер надихнувся старовинним методом редагування: коли люди фізично вирізали частинки друкованого тексту та клеїли їх в іншому місці.

Ці команди додали в програмне забезпечення Apple на комп'ютері Lisa в 1983 році та Macintosh наступного року.

До слова, американці створили браслет, який глушить мікрофони. Браслет має 24 датчики, які випромінюють ультразвукові сигнали. Розробники зазначили, що для більшості цей звук буде непомітний, втім його можуть відчути собаки. Так, мікрофони, розташовані поблизу, будуть записувати шум, а не розмову людини.