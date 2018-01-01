Поліція шукає вибухівку у двох потягах «Укрзалізниці»

Наразі проводяться оперативно-пошукові дії з виявлення вибухових пристроїв

До поліції надійшли анонімні повідомлення про замінування двох приміських потягів. Наразі правоохоронці шукають вибухівку. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці». «О 17.40 надійшов анонімний дзвінок працівникам поліції про мінування електропоїзда №6083 сполученням Київ - Роток. У рейс поїзд мав



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Наразі проводяться оперативно-пошукові дії з виявлення вибухових пристроїв

До поліції надійшли анонімні повідомлення про замінування двох приміських потягів. Наразі правоохоронці шукають вибухівку.

Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

«О 17.40 надійшов анонімний дзвінок працівникам поліції про мінування електропоїзда №6083 сполученням Київ - Роток. У рейс поїзд мав відправитися о 18:10. Поїзд затримано на станції Київ-Пасажирський, пасажирів евакуйовано», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, невідома особа телефонувала до поліції та повідомила про мінування електропоїзда №6019 Київ - Фастів, який у даний момент знаходиться у Фастові.

Наразі проводяться оперативно-пошукові дії з виявлення вибухових пристроїв.

«Закликаємо пасажирів зберігати спокій, слухати оповіщення та вказівки залізничників і правоохоронців. Укрзалізниця просить вибачення за незручності» - зазначили в «Укрзалізниці».

До слова, у Києві молдованина засудили до трьох років в'язниці через «мінування» вокзалу.