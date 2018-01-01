Поліція шукає вибухівку у двох потягах «Укрзалізниці»
- Сьогодні, 21:12
-
Розсилка
Наразі проводяться оперативно-пошукові дії з виявлення вибухових пристроїв
До поліції надійшли анонімні повідомлення про замінування двох приміських потягів. Наразі правоохоронці шукають вибухівку.
Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».
«О 17.40 надійшов анонімний дзвінок працівникам поліції про мінування електропоїзда №6083 сполученням Київ - Роток. У рейс поїзд мав відправитися о 18:10. Поїзд затримано на станції Київ-Пасажирський, пасажирів евакуйовано», - йдеться у повідомленні.
Крім цього, невідома особа телефонувала до поліції та повідомила про мінування електропоїзда №6019 Київ - Фастів, який у даний момент знаходиться у Фастові.
Наразі проводяться оперативно-пошукові дії з виявлення вибухових пристроїв.
«Закликаємо пасажирів зберігати спокій, слухати оповіщення та вказівки залізничників і правоохоронців. Укрзалізниця просить вибачення за незручності» - зазначили в «Укрзалізниці».
До слова, у Києві молдованина засудили до трьох років в'язниці через «мінування» вокзалу.