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    У Києві молдованина засудили до трьох років в'язниці через «мінування» вокзалу

    27-річний громадянин Молдови повідомив у поліцію про замінування вокзалу у липні цього року
    У Києві засудили до 3 років в'язниці громадянина Молдови, який повідомив про псевдомінування  Центрального  вокзалу у Києві влітку 2017 року. Про це у Facebook повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. За даними ГПУ, 27-річний громадянин Молдови повідомив у поліцію про замінування вокзалу у липні цього року.
    • Сьогодні, 21:14
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    <span>Центральний залізничний вокзал в Києві</span>
    Центральний залізничний вокзал в Києві

    27-річний громадянин Молдови повідомив у поліцію про замінування вокзалу у липні цього року

    У Києві засудили до 3 років в'язниці громадянина Молдови, який повідомив про псевдомінування  Центрального  вокзалу у Києві влітку 2017 року.

    Про це у Facebook повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

    За даними ГПУ, 27-річний громадянин Молдови повідомив у поліцію про замінування вокзалу у липні цього року.

    Водночас, вибухотехніки жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не виявили.

    Правоохоронці ідентифікували та затримати «мінера».

    «З’ясувалося, що хибне повідомлення про замінування зловмисник зробив із хуліганських спонукань», — повідомили у ГПУ.

    Солом’янський суд Києва визнав винним чоловіка за ч. 1 ст. 259 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

    суд Андрій Лисенко замінування
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