У Києві молдованина засудили до трьох років в'язниці через «мінування» вокзалу

27-річний громадянин Молдови повідомив у поліцію про замінування вокзалу у липні цього року

У Києві засудили до 3 років в'язниці громадянина Молдови, який повідомив про псевдомінування Центрального вокзалу у Києві влітку 2017 року. Про це у Facebook повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. За даними ГПУ, 27-річний громадянин Молдови повідомив у поліцію про замінування вокзалу у липні цього року.



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Центральний залізничний вокзал в Києві

27-річний громадянин Молдови повідомив у поліцію про замінування вокзалу у липні цього року

У Києві засудили до 3 років в'язниці громадянина Молдови, який повідомив про псевдомінування Центрального вокзалу у Києві влітку 2017 року.

Про це у Facebook повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

За даними ГПУ, 27-річний громадянин Молдови повідомив у поліцію про замінування вокзалу у липні цього року.

Водночас, вибухотехніки жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не виявили.

Правоохоронці ідентифікували та затримати «мінера».

«З’ясувалося, що хибне повідомлення про замінування зловмисник зробив із хуліганських спонукань», — повідомили у ГПУ.

Солом’янський суд Києва визнав винним чоловіка за ч. 1 ст. 259 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.