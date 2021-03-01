Поліція спіймала на хабарі одразу чотирьох чиновників на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині на хабарі були затримані голова районної державної адміністрації, двоє голів об'єднаних територіальних громад та головний архітектор РДА

Голова РДА вимагала $5 тисяч за зміну цільового призначення

На Дніпропетровщині на хабарі затримали одразу чотирьох високопосадовців. Про це йдеться у повідомлені Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

На Дніпропетровщині на хабарі були затримані голова районної державної адміністрації, двоє голів об'єднаних територіальних громад та головний архітектор РДА.

Одного з голів ОТГ затримали на отриманні хабаря у 20 тис. гривень. Гроші були перераховані на банківську картку посадовця. Загалом голова ОТГ вимагав 2,5 тис. доларів за надання дозволів на польоти повітряних куль.

Голова іншої ОТГ за 50 тис. гривень обіцяв підприємцю позитивне рішення про надання в оренду землі під розміщення на території сільради зовнішніх рекламних носіїв.

Головний архітектор райдержадміністрації вимагав 40 тис. гривень за вирішення питання з дозволами на розміщення рекламних конструкцій на території однієї з ОТГ.

Голова РДА вимагала 5 тис. доларів за зміну цільового призначення 2 га земельної ділянки з «ведення особистого селянського господарства» на «індивідуальне садівництво».

Всім чотирьом посадовцям повідомили про підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.