Поліція відкрила 100 кримінальних справ з початку виборчої кампанії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За день, 26 лютого, відкрито чотири справи за фактами порушення виборчого законодавства

Поліція за добу, 25 лютого, відкрила чотири кримінальні справи, пов'язані з виборчим процесом під час выборов-2019.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, за минулу добу Національна поліція зареєструвала ще чотири випадки порушення передвиборчого законодавства, за яким були відкриті кримінальні провадження.

Всього за минулу добу на території держави зареєстровано 63 повідомлення про події, пов'язані з виборами. З початку передвиборчої кампанії зафіксовано 1991 повідомлення. Поліцейські відкрили 100 кримінальних проваджень. Крім того, правоохоронці склали 435 адміністративних протоколів за фактами порушень у виборчій сфері.

В основному такі повідомлення пов'язані з незаконною агітацією - 1194 факти, підкупом виборців - 155 і хуліганством - 55. Найбільше повідомлень надійшло в Києві, Дніпропетровській, Київській і Донецькій областях.

Як повідомлялося, поліцією Київської області з початку передвиборчої кампанії відкрито 3 кримінальних провадження за фактом підкупу виборців, хуліганства та посягання на життя державного діяча.