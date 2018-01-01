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    Поліція відкрила провадження через смерть сепаратистки у СІЗО

    Провадження відкрили за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство)
    У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через смерть Марини Меньшикової, яку в якості запобіжного заходу взяли під варту після її нападу з молотком на учасника антитерористичної операції. Про це повідомляють у Південно-східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції. За
    • Вчора, 23:59
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    <span>Меньшикова в залі суду</span>
    Меньшикова в залі суду

    Провадження відкрили за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство)

    У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через смерть Марини Меньшикової, яку в якості запобіжного заходу взяли під варту після її нападу з молотком на учасника антитерористичної операції.

    Про це повідомляють у Південно-східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

    За інформацією управління, провадження відкрили за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

    У відомстві зазначили, що після проведення судово-медичної експертизи і підтвердження самогубства як причини смерті провадження закриють.

    Як відомо, 26 лютого 2018 року у СІЗО Дніпра на простирадлі повісилася Марина Меньшикова.

    Як відомо, у жовтні 2016 року в театрі опери та балету Дніпра в антракті вистави на балконі, Меньшикова, побачивши учасника бойових дій на Донбасі, бійця полку «Дніпро-1», накинулась на нього з молотком.  Він  отримав поранення в голову, його шпиталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження.

    15 січня в Дніпрі поліція повідомила, що за місцем мешкання втретє затримала Марину Меньшикову – жінку, яка підозрюється в нападі на бійця в театрі. Жінка вже двічі оголошувалась у розшук. Раніше суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак жінка не з’являлась до слідчого і її місце перебування було невідоме.

    Джерело: Радіо Свобода

    Дніпро вбивство смерть самогубство поліція жінка
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