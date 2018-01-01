Поліція відкрила провадження через смерть сепаратистки у СІЗО
- Вчора, 23:59
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Провадження відкрили за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство)
У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через смерть Марини Меньшикової, яку в якості запобіжного заходу взяли під варту після її нападу з молотком на учасника антитерористичної операції.
Про це повідомляють у Південно-східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.
За інформацією управління, провадження відкрили за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).
У відомстві зазначили, що після проведення судово-медичної експертизи і підтвердження самогубства як причини смерті провадження закриють.
Як відомо, 26 лютого 2018 року у СІЗО Дніпра на простирадлі повісилася Марина Меньшикова.
Як відомо, у жовтні 2016 року в театрі опери та балету Дніпра в антракті вистави на балконі, Меньшикова, побачивши учасника бойових дій на Донбасі, бійця полку «Дніпро-1», накинулась на нього з молотком. Він отримав поранення в голову, його шпиталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження.
15 січня в Дніпрі поліція повідомила, що за місцем мешкання втретє затримала Марину Меньшикову – жінку, яка підозрюється в нападі на бійця в театрі. Жінка вже двічі оголошувалась у розшук. Раніше суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак жінка не з’являлась до слідчого і її місце перебування було невідоме.
Джерело: Радіо Свобода