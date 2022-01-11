Патрульні затримали у Чернівцях п'яного полковника одеської поліції

Єфтенія затримали на новому автомобілі, який коштує близько 200 тисяч євро

Патрульні полісмени Чернівців затримали начальника Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, полковника поліції В'ячеслава Єфтенія. Він їхав п'яним за кермом.

Як повідомляє «Думська», патрульні зупинили елітний Mercedes G 63 AMG г/н AC0007KK 8 січня о 01:30 у центрі Чернівців, за кермом якого перебував нетверезий полковник.

На опублікованому відео він спочатку намагався домовитися з поліцейськими, заявляв про своє звання та посаду, пропонував посадити дружину за кермо замість себе та заявив, що «країну всрали в гавно». Водночас, він відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння. Йому виписали штрафи за перевищення швидкості та керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Журналісти зазначили, що Єфтенія затримали на новому автомобілі 2020 року випуску, вартість якого близько 200 тисяч євро. При цьому в останній декларації полковника за 2020 рік зазначено, що він має лише автомобіль ВАЗ-2107.

За даними «Думської», зараз Єфтеній перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

Згідно з публічними даними, В'ячеслав Єфтєній до 2015 року очолював управління захисту економіки у Рівненській області, у 2014 році був начальником управління боротьби з організованою злочинністю у Житомирській області, а до листопада 2011 року очолював волинський УБОЗ. При цьому у його біографії є кілька скандальних епізодів. Так, з волинської міліції Єфтеній звільнився після затримання його підлеглого під час отримання хабара розміром 10 тисяч доларів за «кришування» контрабанди.

Також за даними ЗМІ у Рівненській області Єфтєній за винагороди заплющував очі на незаконний видобуток бурштину, а під час роботи на Одещині його ім'я пов'язують із діяльністю незаконних АЗС та контрабандою цигарок.

Нещодавно у Чернівцях пів ночі вили сирени. Правоохоронці затримали чоловіка, який уночі включав сирени системи оповіщення та налякав жителів міста. Як з’ясувалося, чоловік був добряче на підпитку.

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