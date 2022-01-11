Автотроща на трасі Київ–Одеса: поліція повідомила нові деталі (фото)
Медики шпиталізували водія мікроавтобуса з травмою голови
У результаті дорожньо-транспортної пригода за участі мікроавтобуса та вантажівки на трасі Київ–Одеса постраждав 29-річний водій автомобіля Mercedes Sprinter. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Раніше повідомлялося, що неподалік селища Саливонки відбулося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажівкою Mercedes Benz Axor.
Mercedes Sprinter перевозив безалкогольні напої. Внаслідок ДТП товар розсипався по всій дорозі.
За попередніми даними, водій автомобіля Mersedes Sprinter не впорався з керуванням, внаслідок чого скоїв зіткнення з вантажівкою, яка стояла на узбіччі.
Водія мікроавтобуса з травмою голови медики госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні № 2 .
Відомо, що у вантажівці перебував 38-річний громадянин Туреччини, який не постраждав.
На місці пригоди працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Білоцерківського РУП.
Як повідомлялося, 11 січня на вулиці Протасів Яр автомобіль служби таксі Bolt врізався у стовп.
Також 11 січня на проспекті Науки в Києві сталася масштабна ДТП.