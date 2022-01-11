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    Автотроща на трасі Київ–Одеса: поліція повідомила нові деталі (фото)

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    По дорозі розсипалися пляшки з безалкогольним напоєм - Автотроща на трасі Київ–Одеса: поліція повідомила нові деталі (фото)
    По дорозі розсипалися пляшки з безалкогольним напоєм
    фото: Нацполіція

    Медики шпиталізували водія мікроавтобуса з травмою голови

    У результаті дорожньо-транспортної пригода за участі мікроавтобуса та вантажівки на трасі КиївОдеса постраждав 29-річний водій автомобіля Mercedes Sprinter. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Раніше повідомлялося, що неподалік селища Саливонки відбулося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажівкою Mercedes Benz Axor.

    Mercedes Sprinter перевозив безалкогольні напої. Внаслідок ДТП товар розсипався по всій дорозі.

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    Автотроща на трасі Київ–Одеса: поліція повідомила нові деталі (фото)
    Автотроща на трасі Київ–Одеса: поліція повідомила нові деталі (фото)
    Автотроща на трасі Київ–Одеса: поліція повідомила нові деталі (фото)
    фото: Нацполіція

    За попередніми даними, водій автомобіля Mersedes Sprinter не впорався з керуванням, внаслідок чого скоїв зіткнення з вантажівкою, яка стояла на узбіччі.

    Водія мікроавтобуса з травмою голови медики госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні № 2 .

    Відомо, що у вантажівці перебував 38-річний громадянин Туреччини, який не постраждав.

    На місці пригоди працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Білоцерківського РУП.

    Як повідомлялося, 11 січня на вулиці Протасів Яр автомобіль служби таксі Bolt врізався у стовп.

    Також 11 січня на проспекті Науки в Києві сталася масштабна ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки водій Київщина
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    Автотроща на трасі Київ–Одеса: поліція повідомила нові деталі (фото)