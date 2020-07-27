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    Поліція виявила масштабні махінації на львівській митниці

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    <span>Загальна сума несплачених податків склала 4 млн грн</span> - Поліція виявила масштабні махінації на львівській митниці
    Загальна сума несплачених податків склала 4 млн грн
    Фото: Нацполіція

    В Україну товар завозили під виглядом гуманітарної допомоги - щоб не платити митні збори і податки

    Працівники львівської митниці разом з підприємцями налагодили схему ввезення в Україну італійського брендового одягу. Про це в понеділок, 27 липня, повідомив департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

    За його даними, товар завозили під виглядом гуманітарної допомоги - щоб не платити обов'язкові митні збори і податки. Одяг розміщувався на складі військової частини за домовленістю з офіцером територіального управління Нацгвардії.

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    Таким чином вдалося завезти товару майже на 10 млн грн. Загальна сума несплачених податків склала 4 млн грн.

    Досудове розслідування даного кримінального провадження завершено. Справа стосовно підприємця-власника товару вже розглядається в суді.

    митниця Львівщина податки розслідування поліція
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