Поліція встановила замовника, який найняв кілера для поліцейського в Харкові



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У Харкові 16 січня двоє невідомих у балаклавах скоїли напад на офіцера поліції Фото: Нацполіція

Досі триває розшук виконавців замаху на життя поліцейського

Про це в п'ятницю, 1 лютого, повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, інформує прес-служба Національної поліції України у Facebook.

За словами Аброськіна, триває розшук виконавців замаху на життя поліцейського. Також він закликав посилити роботу зі збору доказів.

«На сьогодні зібрана достатня доказова база для повідомлення замовнику вбивства про підозру. За нашою інформацією, він перебуває за кордоном. Однак робота з розшуку всіх осіб, причетних до нападу, повинна бути посилена, а збір доказів повинен бути ретельним і всебічним», - сказав він.

Напередодні повідомлялося, що поранений у Харкові поліцейський вийшов із коми.

Також відомо, що офіцер, у якого стріляли у Харкові, працював над справою «Сармата».

Як повідомлялося, 16 січня о 07:40 на вулиці Краснодарській у Немишлянському районі Харкова двоє невідомих у балаклавах скоїли напад на офіцера Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Нападники вдарили чоловіка та зробили кілька пострілів із невстановленої зброї в голову, після чого зникли з місця події на автомобілі темного кольору Daewoo Lanos.

Потерпілий із пораненнями голови та шиї доставлений до Харківської клінічної лікарні швидкої допомоги, де його прооперували. За словами лікарів, була загроза життю.

Факт нападу на офіцера поліції внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

У мережу виклали відео перших хвилин після нападу на офіцера поліції у Харкові.