  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція з грудня збільшить кількість радарів TruCam на дорогах

    • Розсилка
    Усі прилади TruCam, якими користуються патрульні поліцейські, вже пройшли перевірку - Поліція з грудня збільшить кількість радарів TruCam на дорогах
    Усі прилади TruCam, якими користуються патрульні поліцейські, вже пройшли перевірку

    TruCam використовуватимуть на дорогах з підвищеним рівнем аварійності

    Понад 13 тисяч адміністративних протоколів про перевищення швидкісного режиму склали правоохоронці з початку застосування на українських дорогах приладів TruCam. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

    За словами правоохоронці, з 1 грудня патрульна поліція використовуватиме ще шість додаткових пристроїв TruCam.

    Білошицький зазначив, що TruCam використовуватимуть на дорогах з підвищеним рівнем аварійності. 

    «Відповідно, збільшуємо і кількість місць, де патрульні будуть фіксувати швидкість руху вже з 3 грудня. У список включені додаткові ділянки автодоріг з підвищеним рівнем аварійності», - пише поліцейський.

    Читайте також

    Також він опублікував таблицю зі списком доріг, на яких будуть працювати прилади фіксації швидкості.

    «Усі прилади TruCam, якими користуються патрульні поліцейські, вже пройшли перевірку. Пріоритетом патрульної поліції є не покарання якнайбільшої кількості порушників. Наша головна мета - навчити водіїв безпечно їздити! Тому дотримуйтеся правил дорожнього руху і не порушуйте швидкісний режим», - додав начальник департаменту.

    Раніше повідомлялося, що в Україні за місяць контролю за швидкістю транспорту на дорогах за допомогою TruCam зафіксували понад 8000 порушень і виписали штрафів на 2 289 млн грн.

    Читайте також
    Національна поліція України штраф поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ