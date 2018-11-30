Поліція з грудня збільшить кількість радарів TruCam на дорогах



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Усі прилади TruCam, якими користуються патрульні поліцейські, вже пройшли перевірку

TruCam використовуватимуть на дорогах з підвищеним рівнем аварійності

Понад 13 тисяч адміністративних протоколів про перевищення швидкісного режиму склали правоохоронці з початку застосування на українських дорогах приладів TruCam. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За словами правоохоронці, з 1 грудня патрульна поліція використовуватиме ще шість додаткових пристроїв TruCam.

Білошицький зазначив, що TruCam використовуватимуть на дорогах з підвищеним рівнем аварійності.

«Відповідно, збільшуємо і кількість місць, де патрульні будуть фіксувати швидкість руху вже з 3 грудня. У список включені додаткові ділянки автодоріг з підвищеним рівнем аварійності», - пише поліцейський.

Також він опублікував таблицю зі списком доріг, на яких будуть працювати прилади фіксації швидкості.



«Усі прилади TruCam, якими користуються патрульні поліцейські, вже пройшли перевірку. Пріоритетом патрульної поліції є не покарання якнайбільшої кількості порушників. Наша головна мета - навчити водіїв безпечно їздити! Тому дотримуйтеся правил дорожнього руху і не порушуйте швидкісний режим», - додав начальник департаменту.

Раніше повідомлялося, що в Україні за місяць контролю за швидкістю транспорту на дорогах за допомогою TruCam зафіксували понад 8000 порушень і виписали штрафів на 2 289 млн грн.