Поліція зафіксувала майже 300 повідомлень про порушення на виборах



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Шкіряк наголосив, що поліція складе протоколи на тих чиновників та народних депутатів, які порушують виборче законодавство та фотографують бюлетені

Лідерами за повідомленнями про порушення на виборах є Дніпропетровська, Донецька області та місто Київ

Станом на 12 годину дня до Національної поліції надійшло 281 повідомлення про порушення виборчого процесу.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

«Зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 52, фотографуванням бюлетенів – 13, погрозою фізичною розправою та підкупом виборців – по 2, спробою винесення бюлетеню – 1», - повідомив Шкіряк.

Він зазначив, що лідерами за повідомленнями про порушення є Дніпропетровська, Донецька області та місто Київ.

Крім того, Шкіряк наголосив, що поліція складе протоколи на тих чиновників та народних депутатів, які порушують виборче законодавство та фотографують бюлетені.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.

Станом на 11 годину ранку під час другого туру виборів президента проголосували 17% виборців по всій Україні.

Шоумен Володимир Зеленський вже проголосував на виборах.

Президент Петро Порошенко з родиною побував на богослужінні з нагоди Вербної неділі, а потім прибув на виборчу дільницю.