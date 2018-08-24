Поліція затримала іноземця, який продавав українок у сексуальне рабство



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34-річний іноземець підшукував жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, та пропонував їм високооплачувану роботу в Китаї

Одеські поліцейські перекрили міжнародний канал торгівлі людьми: іноземець підшукував українок і обіцяв їм високооплачувану роботу, але після прибуття до іншої країни жінки потрапляли у сексуальне рабство. Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Одеській області.

«Працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Одеській області спільно з прокуратурою регіону в рамках проведення комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання Одеської області затримали зловмисника в одному з міжнародних аеропортів при спробі вивезти двох громадянок України до Китаю», - йдеться в повідомленні.

Так, 34-річний іноземець підшукував жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, та пропонував їм високооплачувану роботу в Китаї з зарплатнею близько 12 тисяч доларів на місяць з хорошими умовами праці та безплатними харчуванням і проживанням. Щоб увійти в довіру до жінок, зловмисник оплачував витрати, пов’язані з оформленням необхідних документів для виїзду за кордон та проїзних документів. За умовами, що потім ці затрати будуть відраховані з зарплатні.

«У чоловіка вилучено гроші, проїзні документи та телефони, які безпосередньо вказують на його причетність до даного злочину. На даний час проводяться подальші слідчі дії. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої», - зазначили в полі