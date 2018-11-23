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    Поліція затримала підозрюваних у нападі на помічника нардепа Одарченка

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    Поліція затримала підозрюваних у нападі на помічника депутата Одарченка - Поліція затримала підозрюваних у нападі на помічника нардепа Одарченка
    Поліція затримала підозрюваних у нападі на помічника депутата Одарченка

    Автомобіль помічника нардепа розстріляли на трасі «Херсон – Феодосія – Керч»

    Поліцейські затримали підозрюваних у замаху на помічника депутата від «Батьківщини» Юрія Одарченка, екс-депутата Херсонської облради та директора агропідприємства «Ушба» Андрія Федоренка.

    На Федоренка напали 10 жовтня, повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

    За словами Аброськіна, напад скоїли невідомі на Lexus з єврономерами, постраждалий дістав важкі поранення у спину.

    Поліцейські Херсонщини встановили всіх учасників нападу і 22 листопада під час спецоперації, проведеної одночасно в Києві та Житомирській області, затримали безпосереднього виконавця та замовника нападу, повідомив Аброськін.

    Нагадаємо, напад на екс-депутата Херсонщини Андрія Федоренка скоїли на 66 км траси «Херсон-Феодосія-Керч» Скадовського району Херсонської області 10 жовтня.

    Невідомі з автомату відкрили вогонь по машині Федоренка, у якій він перебував з водієм. Федоренко дістав поранення у спину, його водій — у ногу.

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