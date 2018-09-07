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    Поліція знешкодила бомбу під припаркованим автомобілем в Одесі

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    Сапер в Одесі - Поліція знешкодила бомбу під припаркованим автомобілем в Одесі
    Фото: Нацполіція
    Сапер в Одесі

    Під автомобілем був закладений саморобний вибуховий пристрій з зарядом масою 475 грамів у тротиловому еквіваленті

    В Одесі на Фонтанській дорозі поліція знешкодила саморобну бомбу, знайдену під припаркованим автомобілем. 

    Про це повідомляється на сторінці Нацполіції в Одеській області у Facebook.

    Сапери заявили, що під автомобілем був закладений саморобний вибуховий пристрій з зарядом масою 475 грамів у тротиловому еквіваленті.

    «Попередньо встановлено, що це саморобний вибуховий пристрій… Вибуховий пристрій знешкоджено на місці. Попередньо він складалося з заряду вибухової речовини, загальною масою 475 грамів у тротиловому еквіваленті», - йдеться у повідомленні.

    У правоохоронному відомстві повідомили, що в даний час вирішується питання щодо правової кваліфікації зазначеної події.

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    «Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 і ч. 1 ст. 258 (замах на терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років», - йдеться в інформації.

    До слова, польська поліція затримала двох чоловіків, які підклали вибухівку в торговому центрі.

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