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    Політолог: Для країн, які зазнали російської агресії, Україна є символом

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    Політолог: Для країн, які зазнали російської агресії, Україна є символом

    «Ми спромоглися на те, що інші не могли зробити», - вважає Левусь

    Українській державі потрібно генерувати українські смисли, без цього успіх України буде локальним, тактичним. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив політолог і співведучий програми «Блеск и нищета русского мира» редакції іномовлення Українського радіо Дмитро Левусь, відповідаючи на питання, які смисли повинна генерувати Українська держава і чи є уже поняття «український світ» як противага «рускому міру».

    «А чи може існувати взагалі «український світ»? Я не прибічник таких кальок. Але саме в 2014 році це поняття викристалізувалося. Я не знаю, як його ще назвати, але хотілося б уникнути кальки з російської. Коли відбувається така інституціалізація, то вона наповнюється штучними сенсами, що помітно, між іншим, на «руском міре», - зазначив політолог.

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    На думку Левуса, за останні п’ять років український світ змінився: ми стали набагато ближче до нашої діаспори. «Ми перестали сприймати їх «що ви нас вчите жити, допоможіть краще матеріально», і вони стали по-іншому сприймати Україну. Став більш рівний світоглядний ландшафт, немає різниці між заходом і сходом, і вибори президента це показали. І на місці російських пропагандистів я задумався б про їхні тези про західну Україну, як про бандерівців, і про східну, як про людей праці, якщо обидві сторони приблизно однаково голосують», - вважає Левусь.

    Експерт зазначив, що у культурному плані теж відбулися позитивні зміни. «Мовне квотування зробило свою справу. Україна вирівнялася і почала бути іншою. З’явилась українська кінопродукція, в якій є яскраві речі, наприклад, «Кіборги», «Позивний Бандерас», ще декілька фільмів, які були подією, але вони ще не стали системою, масовано вони ситуацію не змінили», - вважає Левусь.

    Причиною цього він вбачає, якщо не провальну, то не зовсім вірну політику держави, хоч вона і спромоглася сформувати Міністерство інформаційної політики, але не зуміла виступити ефективним менеджером. Політолог переконаний, що Мінінформполітики застрягло у ситуації 2014 року.«Для зовнішнього світу Україна формує певні сенси. Для тих країн, які в свій час зазнали російської агресії, Україна є символом, бо ми спромоглися на те, що інші не могли зробити», - резюмував Левусь.

    Читайте також: Дмитро Левусь: Українське суспільство ще не доросло до сприйняття смислів «армія», «мова», «віра»
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