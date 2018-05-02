Політолог, який раніше хвалив Тимошенко, пояснив, чому тепер пише про неї викривальні статті у західній пресі

Тарас Кузьо відхрещується від співпраці з Юлією Тимошенко

Політолог Тарас Кузьо (нині - Науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин Школи фундаментальних міжнародних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса), який, за даними ЗМІ, раніше працював радником лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, нині відхрещується від співпраці з ЮВТ. «Україна успадкувала політичну культуру



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Фото Радіо Свобода Тарас Кузьо

Тарас Кузьо відхрещується від співпраці з Юлією Тимошенко

Політолог Тарас Кузьо (нині - Науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин Школи фундаментальних міжнародних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса), який, за даними ЗМІ, раніше працював радником лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, нині відхрещується від співпраці з ЮВТ.

«Україна успадкувала політичну культуру СРСР, де вважалося, що якщо хтось висловлює власну думку щодо певного державного діяча, то він «на нього працює». Я ніколи не працював на Юлію Тимошенко», - переконує він у коментарі «Главкому».

Водночас Кузьо визнав, що був симпатиком Тимошенко «у трьох випадках». «Уперше - під час президентства Віктора Ющенка, через його постійні напади на два її уряди, і особливо у 2009 році, коли Ющенко підтримав Віктора Януковича на виборах», - зазначив він.

Вдруге, за словами політолога, він був її прибічником на виборах 2010 року і втретє - коли Тимошенко була ув'язнена у 2011-2014 роках.

«З 2014 року я не підтримую Тимошенко, виступаючи з критикою проти неї та інших українських політиків», - переконує він, пояснюючи таким чином серію своїх матеріалів, які вийшли у західних виданнях, із критикою ЮВТ.

«Тимошенко - це політик старої формації, яка не хоче і не може змінювати українську політику. Вона не зацікавлена у боротьбі з корупцією та у прозорості - про це свідчить її відмова зізнаватися, звідки вона взяла майже мільйон доларів на оплату послуг американських політичних консультантів», - розказав він.

Крім того, Кузьо переконує, що Тимошенко начебто не бажає проводити реформи, а також його обурюють постійні маніпуляції Тимошенко правдивими та брехливими даними.

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