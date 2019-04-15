Політв’язень Балух у листі написав, що зараз головне - щоб Україна вистояла



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У листі Балух подякував всім небайдужим, які його підтримують

Балух перебуває в колонії у місті Торжок (РФ)

Український політв’язень Володимир Балух написав листа українцям з колонії в місті Торжок (РФ).

Лист від 10 квітня опублікувала на своїй сторінці у Facebook українська активістка Тетяна Лазда.

У листі Балух подякував всім небайдужим, які його підтримують.

При цьому він зауважив, що напевно, його мрії про візит у Прибалтику, «мабуть, не судиться збутися».

В своєму листі Балух також написав, що зараз головне - щоб Україна вистояла і перемогла.

Раніше повідомлялося, що сестра засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, Надія, не змогла передати продукти харчування та речі братові в колонію міста Торжок Тверської області Росії, де він зараз перебуває.

Як відомо, Балуха ФСБ Росії затримала у грудні 2016 року за звинуваченням у зберіганні боєприпасів. Його захист і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України на подвір’ї свого будинку.

Балуху залишилося відбувати покарання трохи більше року. У січні підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив йому в умовно-достроковому звільненні.