Політв'язень Балух у листі переживає за свою матір



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Окремо Балух подякував активістам за підтримку і увагу до його мами

Балух написав у листі, що останнім часом у нього з витримкою «є відчутні проблеми»

Політв'язень Кремля Володимир Балух у листі до української активістки в Латвії Тетяни Лазді розповів, що психологічно в колонії «з витримкою» погано, але дуже допомагають листи від активістів.

«Не стану кривити душею, - останнім часом з витримкою є відчутні проблеми, але, хвала Богу, до катастрофи справа поки що не дійшла, і не в останню чергу, завдяки вашим (всім-всім!) листам», - написав Балух.

Окремо він подякував активістам за підтримку і увагу до його мами, що допомагає їй «з меншою гостротою і болем переживати розлуку».

Балух також передає «Євгену з Миколою (ймовірно, українським політв'язням Панову і Карпюку) і всім побратимам-бранцям міцне рукостискання, слова солідарності і віри у торжество справедливості і добра».

Нагадаємо, у посольстві США в Україні висловили стурбованість через повідомлення про погіршення стану здоров’я українських політв’язнів Володимира Балуха та Едема Бекірова.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який був на подвір'ї його будинку.

Джерело: Укрінформ