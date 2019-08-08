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    Посольство США зробило заяву щодо погіршення стану Балуха та Бекірова

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    Посольство США зробило заяву щодо погіршення стану Балуха та Бекірова
    Фото: unn.com.ua

    Раніше адвокат Ольга Дінзе повідомила, що в ув’язненого в Росії кримського активіста Володимира Балуха в колонії погіршився стан здоров’я, але діагноз йому досі не поставили

    У Посольстві США в Україні висловили стурбованість через повідомлення про погіршення стану здоров’я українських політв’язнів Володимира Балуха та Едема Бекірова. Про це йдеться в заяві Посольства, оприлюдненій в Twitter.

    «Ми глибоко стурбовані повідомленнями про погіршення стану здоров’я українських політв’язнів Володимира Балуха та Едема Бекірова. Росія повинна негайно звільнити Балуха, Бекірова та всіх українських політичних в’язнів», - йдеться в повідомленні.

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    Нагадаємо, раніше адвокат Ольга Дінзе повідомила, що в ув’язненого в Росії кримського активіста Володимира Балуха в колонії погіршився стан здоров’я, але діагноз йому досі не поставили.

    Крім того, сьогодні Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про те, що подальше утримання у місці несвободи, недопуск незалежного лікаря, відсутність адекватного лікування, ймовірне транспортування до Красноперекопська можуть мати фатальні наслідки для життя тяжкохворого громадянина України Едема Бекірова.

    Раніше адвокат розповів, що Бекіров, який утримується в медсанчастині СІЗО №1 Сімферополя, десять днів не вставав з ліжка через защемлення нерва в хребті. 

    Нагадаємо, дружина Бекірова повідомила, що у чоловіка запалення легенів.

    Напередодні стало відомо, що окупанти не дозволяють Бекірову побачень із рідними.

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