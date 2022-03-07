Кулеба анонсував створення трибуналу над Росією за злочини проти України

Росія відповість за кожен злочин проти України

Міністерство закордонних справ України розпочало роботу над втіленням ініціативи трибуналу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що підтримав ініціативу міжнародної спільноти створити спеціальний трибунал щодо розгляду злочину російської агресії проти України. Про це МЗС України повідомило у Facebook.

Україна разом із партнерами ініціювала низку міжнародно-правових процесів для притягнення Росії до відповідальності. Йдеться про справи в Міжнародному суді ООН, Міжнародному кримінальному суді, Європейському суді з прав людини та інші.

У ході цих процесів розглядатимуться окремі порушення та злочини, які російські війська вчинили та продовжують вчиняти проти цивільного населення та людяності.

Це включає нерозбірливі артилерійські обстріли, авіаційне бомбардування та ракетні удари по житлових кварталах українських міст, дитячих садках, дитячих будинках, обстріли АЕС, обстріли та знищення критичної інфраструктури.

«Всі ці та інші воєнні злочини ретельно документуються та стають основною для роботи органів міжнародного та українського правосуддя», – йдеться у повідомленні МЗС.

Нагадаємо, У Міжнародному суді ООН в понеділок розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень в геноциді.

7 березня делегація України представляє в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Як раніше повідомлялося, міжнародний суд ООН у Гаазі розпочне слухання щодо позову України проти Росії про притягнення до відповідальності за порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду.