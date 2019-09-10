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    Полозов застеріг українців від відвідування окупованого Криму і Росії

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    Російський адвокат Микола Полозов - Полозов застеріг українців від відвідування окупованого Криму і Росії
    Російський адвокат Микола Полозов
    Фото: Олексій Іванов / Facebook

    Адвокат заявив, що пояснювати людям ризики зобов'язані ЗМІ та держава

    Російський адвокат Микола Полозов застеріг громадян України від відвідування окупованого Криму і Росії.

    Про це він сказав в ефірі Радіо НВ.

    «Багато українських громадян ведуть себе досить безпечно. Ніби немає ніякої окупації, війни. Багато хто до цього часу їздить відпочивати у Крим, багато їздять безпосередньо в Росію. І гарантії, що когось з них не схоплять і не назвуть терористом або диверсантом, або кимось ще, ніхто не дає«, - зазначив Полозов.

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    Адвокат також переконаний, що пояснювати людям ризики зобов'язані ЗМІ та держава.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

     Читайте також: «А как же скрепы?». Обмін ув’язненими очима російських ЗМІ
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    Крим Микола Полозов Росія окупанти ЗМІ адвокат держава
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