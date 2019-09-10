Полозов застеріг українців від відвідування окупованого Криму і Росії



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Російський адвокат Микола Полозов Фото: Олексій Іванов / Facebook

Адвокат заявив, що пояснювати людям ризики зобов'язані ЗМІ та держава

Російський адвокат Микола Полозов застеріг громадян України від відвідування окупованого Криму і Росії.

Про це він сказав в ефірі Радіо НВ.

«Багато українських громадян ведуть себе досить безпечно. Ніби немає ніякої окупації, війни. Багато хто до цього часу їздить відпочивати у Крим, багато їздять безпосередньо в Росію. І гарантії, що когось з них не схоплять і не назвуть терористом або диверсантом, або кимось ще, ніхто не дає«, - зазначив Полозов.

Адвокат також переконаний, що пояснювати людям ризики зобов'язані ЗМІ та держава.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.