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    На Київщині від коронавірусу помер лікар-травматолог

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    Лікар Володимир Новик помер 17 листопада - На Київщині від коронавірусу помер лікар-травматолог
    Лікар Володимир Новик помер 17 листопада
    Фото: Трибуна-Бровари

    Медик провів на лікарняному ліжку близько місяця

    У Броварах Київської області від ускладнень внаслідок захворювання на коронавірус помер лікар-травматолог Володимир Новик. Лікарю було 65 років.

    Про це повідомляє «Трубина-Бровани» на своїй сторінці у Facebook.

    Довгі роки Новик працював у броварській лікарні, останні – у поліклініці на вул. Шевченка.

    Коронавірусну хворобу медик спочатку лікував удома, в інфекційне відділення броварської лікарні потрапив уже у важкому стані. На лікарняному ліжку провів близько місяця. Однак серце лікаря не витримало, і він помер 17 листопада.

    Зі слів колег, Новик був професіоналом своєї справи на роботі та хорошим сім'янином удома.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      583510
    • Хворіють
      306662
    • Одужали
      266479
    • Померли
      10369

    Нагадаємо, станом на ранок 19 листопада у Київській області зафіксовано 27347 випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу виявлено 786 нових хворих. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 10623 особи (за добу 277), померли 600 людей (за добу 14).

    Як повідомлялося, 28 жовтня від коронавірусу померла 70-річна сімейна лікарка з амбулаторії у Великій Димерці Броварського району Київщини.

    Теги: лікар смерть Київщина коронавірус
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