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    У світі

    Коронавірус у Росії: вперше за добу виявили понад 25 тисяч хворих

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    <span>Росіяни масово хворіють на коронавірус</span> - Коронавірус у Росії: вперше за добу виявили понад 25 тисяч хворих
    Росіяни масово хворіють на коронавірус

    З початку пандемії в Росії виявили коронавірус майже у 2,1 мільйона осіб. Більш ніж 36 тисяч з них - померли.

    У Росії за минулу добу виявили максимальну кількість хворих на коронавірус Covid-19 з початку пандемії – 25 173. До цього найбільший показник був зафіксований 21 листопада – 24 822 випадки, повідомляє оперативний штаб із боротьби з пандемією в понеділок, 23 листопада.

    Усього в Росії коронавірус був виявлений у 2 114 502 осіб.

    Кількість видужалих пацієнтів збільшилася за добу на 16 002. Всього вже виписані 1 612 445 пацієнтів.

    А кількість летальних результатів в Росії за добу зросла на 361. Всього від інфекції померли 36 540 росіян.

    Нещодавно, у Росії за добу виявили майже 25 тис. випадків коронавірусу.

    Нагадаємо, що у Росії шестеро людей померли після того, як випили антисептик.

    До слова, у Росії зарізали чоловіка, який попросив одягнути маски у маршрутці.

    Крім того, Угорщина вже отримала першу партію російської вакцини від Covid-19.

    Нагадаємо, у Росії п'ять медиків заразилися Covid-19 після щеплення вакциною. Це не перші випадки позитивних результатів тестів на коронавірус після першої вакцинації. До цього позитивні результати виявляли у медиків в Алтайському краї і Кемеровській області.

    До слова, ВООЗ повідомив 13 листопада, що перевірить якість російської вакцини від коронавірусу.

    Як повідомлялося, Україна до кінця року підпише дві угоди з представниками Covax (ініціативи щодо глобального доступу до вакцин проти Covid-19).

    Теги: Росія щеплення ВООЗ коронавірус
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