Польща видала Росії українця, підозрюваного у вбивстві



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Гендиректора будуправління МВС РФ застрелили на вулиці в Москві в березні 2017 року

Українця, який фігурує у справі про замовне вбивство генерального директора ФГУП «Ремонтно-будівельне управління МВС РФ», екстрадували в Росію з Польщі. Про це повідомляє інформагентство «РИА Новости» в п'ятницю, 26 липня.

«Сьогодні з Варшави до Москви... доставлений громадянин України Юрій Гуйва, обвинувачений у розбійному нападі та вбивстві керівника ФГУП «Ремонтно-будівельне управління МВС Росії», здійсненому організованою групою осіб за наймом», - заявила офіційна представниця МВС Росії Ірина Вовк.

Миколу Волкова застрелили в березні 2017 року на Осінній вулиці в Москві.

До слова, раніше нова глава Єврокомісії заявила, що Польща прийняла 1,5 млн українських біженців. За словами глави Єврокомісії, необхідно прислухатися до аргументів таких країн, як Польща чи Угорщина, які проти квот на мігрантів з Африки та Близького Сходу.

Крім того повідомлялося, що у Варшаві в квартиру українських заробітчан кинули коктейль Молотова. Крім підпаленої пляшки з бензином, яка на щастя не викликала пожежу, біля квартири, де живуть українські будівельники варшавського метра, розписали стіни з образливими написами: «Геть з Польщі», «Бидло» і т.п. Разом з тим українці, які мешкають в цій квартирі, написали відкритого листа, в якому наголошують, що завдяки українським заробітчанам у Варшаві з’являються нові будинки і дороги.