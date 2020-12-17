Польща вводить загальнонаціональний карантин

Крім того, в новорічну ніч вводять комендантську годину

Крім того, в новорічну ніч вводять комендантську годину

Крім того, в новорічну ніч вводять комендантську годину

Також закриють тренажерні зали та фітнес-клуби, а ресторани можуть працювати тільки на винос або в режимі доставки

Щоб обмежити поширення Covid-19 в Польщі з 28 грудня по 17 січня запроваджують загальнонаціональний карантин, повідомляють польські ЗМІ.

«Із 28 грудня по 17 січня ми вводимо національний карантин. Готелі, гірськолижні схили і торгові центри будуть закриті», – сказав міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.

Також закриють тренажерні зали та фітнес-клуби, а ресторани можуть працювати тільки на винос або в режимі доставки. Працювати зможуть продуктові магазини, аптеки, книжкові та газетні точки.

Крім того, в новорічну ніч вводять комендантську годину. Виходити з дому з 19:00 до 6:00 буде заборонено.

У вівторок, 15 грудня, уряд Польщі прийняв Національну програму вакцинації від Covid-19. За словами прем'єра, Польща підписала договору з шістьма фірмами на більш ніж 60 млн доз. Першими вакцинують медиків.

Нагадаємо, що Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу.

Уряд Латвії прийняв рішення посилити карантинні обмеження на час різдвяних свят. Іспанія також планує посилити карантин на Різдво.

У Німеччині з середи, 16 грудня, вдруге за рік набув чинності жорсткий локдаун, обмеження діятимуть щонайменше до 10 січня