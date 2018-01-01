Польща звинуватила Німеччину у всіх злочинах Другої світової

А про Радянський Союз зовсім забув

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що Німеччина відповідальна за всі злочини і жертви Другої світової війни. Про це повідомляє видання RMF24. «Польща як держава, як народ не була співвідповідальна за Голокост. Те, що деякі люди цього не знають чи не розуміють, означає, що вони не мають бажання розуміти певні



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Матеуш Моравецький

А про Радянський Союз зовсім забув

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що Німеччина відповідальна за всі злочини і жертви Другої світової війни. Про це повідомляє видання RMF24.

«Польща як держава, як народ не була співвідповідальна за Голокост. Те, що деякі люди цього не знають чи не розуміють, означає, що вони не мають бажання розуміти певні факти», - заявив Моравецький.

Крім того, сам міністр вважає це все дуже сумним.

«З іншого боку надзвичайно важливо, щоб у найближчі роки, у найближчому майбутньому ми все з’ясували», - додав прем’єр.