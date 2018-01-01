Польсько-українські відносини: перезавантаження буде? (прес-конференція)

На прес-конференції у «Главкомі» експерт-міжнародник проаналізує зміну складу уряду Польщі

У п’ятницю, 12 січня, о 12:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Польсько-українські відносини: перезавантаження буде?». Запрошений гість: Євген Магда, директор Інституту світової політики, політолог, експерт-міжнародник. [READ_MORE] Він проаналізує зміну складу уряду Польщі,



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На прес-конференції у «Главкомі» експерт-міжнародник проаналізує зміну складу уряду Польщі

У п’ятницю, 12 січня, о 12:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Польсько-українські відносини: перезавантаження буде?».

Запрошений гість: Євген Магда, директор Інституту світової політики, політолог, експерт-міжнародник.

Він проаналізує зміну складу уряду Польщі, причини відставки глави МЗС Вітольда Ващиковського, як вплине зміна урядовців на двосторонні відносини між Польщею та Україною, чи відбудеться перезавантаження стосунків.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

Нагадаємо, 9 січня у Польщі оголосили про зміни в уряді – ротації відбулися в дев’яти міністерствах.

Тереза Червінська стала новим міністром фінансів, Яцек Чапутович очолив Міністерство закордонних справ, Йоахім Брудзінський став главою МВС, Маріуш Блащак, який був міністром внутрішніх справ, очолив Міноборони.

Крім того, главою міністерства навколишнього середовища став Генрик Ковальчик, міністром охорони здоров’я Лукаш Шумовський, міністром інвестицій і розвитку Єжи Квечинський, міністром підприємництва і технологій Ядвіга Емілевич, міністром інфраструктури Анджей Адамчик.