Польща підтримає свої міста, яким ЄС не дав кошти через недружнє ставлення до ЛГБТ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Позиція Єврокомісія суперечить польській культурі, традиціям та польському законодавству, - польський уряд

Ми підтримаємо громаду, яка займає позицію на підтримку прав сім’ї, на противагу ідеології ЛГБТ+ та гендеру, яку просуває Єврокомісія, - уряд

Мін’юст Польщі оголосив, що містам, чиї заявки були відхилені Єврокомісією через недружнє ставлення до ЛГБТ, отримають гроші від держави. Про це оголосив міністр юстиції Збігнєв Зьобро, повідомляє Onet.

«Ми підтримаємо громаду, яка займає позицію на підтримку прав сім’ї, на противагу ідеології ЛГБТ+ та гендеру, яку просуває Єврокомісія, яка суперечить польській культурі, традиціям та польському законодавству. Водночас, ми підтримаємо справи, важливі для мешканців громади», - заявив Збігнєв Зьобро.

Тухув, одне з міст, чиї заявки відхилили, отримає 250 тисяч злотих. Їх планують витратити на потреби місцевих пожежних бригад. Через проєкт Єврокомісії місто могло би отримати близько 80 тисяч злотих.

«Я звернуся до прем’єра Моравєцького з пропозицією створити постійний механізм підтримки для громад, які, як випливає з заяв єврокомісарки Даллі, зазнаватимуть тиску через свою дружню до сім’ї політику. Такі громади повинні знати, що польська держава - на їхньому боці», - додав міністр юстиції.

Кошти, які передали Тухуву, виділені з Фонду справдливості. Як пише Onet, в теорії вони мають виділятися на допомогу людям, які стали жертвами злочинів, але в останні роки нерідко виділялися на інші цілі, зокрема, на користь організацій, близьких до церкви.

Нагадаємо, скандал довкола відхилення заявок від польських міст стався у липні. Мова йде про фінансування у рамках проєкту «Партнерство міст», загальний бюджет якого складає понад 2,3 млн євро.

Єврокомісар з питань рівності Хелена Даллі оголосила, що Єврокомісія відхилила 6 заявок від польських міст, які раніше приймали резолюції про «зони, вільні від ЛГБТ» чи «права сім’ї» та пояснила рішення тим, що країни-члени і їхні органи влади повинні поважати фундаментальні європейські цінності і права.

Міністр юстиції Збігнев Зьобро гостро відреагував на рішення, назвавши його «безпідставним і незаконним» та закликав прем’єра Матеуша Моравецького «вжити рішучих дій» у зв’язку з цим.

Відреагував і заступник міністра держактивів Януш Ковальський, також представник правлячої партії «Право і справедливість». Він запропонував оголосити «зоною, вільною від ЛГБТ» всю територію країни.

Як повідомлялося, у Польщі під час інавгурації президента депутати одягли маски з веселкою на підтримку ЛГБТ.

Раніше заступник міністра з уряду Польщі запропонував називати всю країну «зоною, вільною від ЛГБТ» після того, як Єврокомісія відмовилася фінансувати проєкти польських міст, які приймали такі резолюції недружні до ЛГБТ.

Група з прав ЛГБТ ILGA-Europe в індексі, опублікованому у травні, каже, що Польща є найбільш гомофобською країною в ЄС з точки зору прав ЛГБТ.