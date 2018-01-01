Полторак прозповів, коли очікувати Javelin

Спойлер: Вже цього року

Міністр оборони України Степан Полторак впевнений, що Україна отримає партію протитанкових ракетних комплексів Javelin уже в цьому році. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє телеканал 112 Україна. «Я хотів би сказати точно: ми отримаємо Джевеліни своєчасно... В цьому році точно», - сказав Полторак.



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Спойлер: Вже цього року

Міністр оборони України Степан Полторак впевнений, що Україна отримає партію протитанкових ракетних комплексів Javelin уже в цьому році. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє телеканал 112 Україна.

«Я хотів би сказати точно: ми отримаємо Джевеліни своєчасно... В цьому році точно», - сказав Полторак.

Нагадаємо, 26 січня президент Петро Порошенко зізнався, що йому відомі дати поставок американської зброї.

Крім того, ЗСУ вже отримали наказ готуватися до взяття таких комплексів на озброєння.

12 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2018 фінансовий рік. Документ передбачає надання Україні 350 млн дол. оборонної допомоги, в тому числі санкціонує можливість передавання летальної зброї.

Довідка:

Javelin - американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Призначений для ураження бронетехніки і малошвидкісних цілей, які низько літають (вертольотів, БПЛА, винтомоторних літаків, що заходять на посадку). Вартість одного комплексу, в комплекті з 6 ракетами, становить 1,3 млн дол.