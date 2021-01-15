  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помер близький соратник і юрист Зеленського

    • Розсилка
    40-річний Сергій Нижній був співуправляючим партнером юридичної компанії HillMont Partners - Помер близький соратник і юрист Зеленського
    40-річний Сергій Нижній був співуправляючим партнером юридичної компанії HillMont Partners
    фото: hillmont

    Нижній консультував студію «Квартал 95» та був спонсором виборчої кампанії Зеленського

    Вчора, 14 січня, після важкої хвороби, помер один із найближчих соратників Володимира Зеленського – юрист Сергій Нижній – співуправляючий партнер юридичної компанії HillMont Partners.

    Про це повідомляє Telegram-канал «Банковая».

    «Вчора, після важкої хвороби, помер один із найближчих соратників Володимира Зеленського – юрист Сергій Нижній – співуправляючий партнер юридичної компанії HillMont Partners», – йдеться у дописі.

    Уточнюється, що він був важливим консультантом у складних конфліктах між інвесторами і державою.

    «Сергій працював із Зеленським з часів «95-го Кварталу» і був спонсором виборчої кампанії. У нього залишилися дружина і троє дітей», – уточнили автори каналу.

    Підтвердив інформацію і перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук у своєму Facebook.

    Він висловив співчуття та написав, що Нижній був суперпрофесіоналом в юридичній справі, гарним другом та справжнім українцем.

    У 2007 році Нижній балотувався до Верховної Ради за списком «Нашої України – Народної самооборони», але до парламенту не пройшов. Був помічником нардепа від НУНС Миколи Катеринчука.

    У 2009-му Нижній отримав адвокатську ліцензію.

    У 2016-му став одним із засновників юридичної компанії HillMont Partners. На сайті фірми зазначається, що Нижній спеціалізувався на супроводі комерційних, інвестиційних та транскордонних спорів.

    Пресслужба компанії називає його «одним з найсильніших судових юристів в Україні в найбільш складних спорах між інвесторами і в конфліктах інвесторів з державою».


    Теги: смерть адвокат Володимир Зеленський хвороби Квартал 95
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies