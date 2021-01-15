Помер близький соратник і юрист Зеленського
Нижній консультував студію «Квартал 95» та був спонсором виборчої кампанії Зеленського
Вчора, 14 січня, після важкої хвороби, помер один із найближчих соратників Володимира Зеленського – юрист Сергій Нижній – співуправляючий партнер юридичної компанії HillMont Partners.
Про це повідомляє Telegram-канал «Банковая».
«Вчора, після важкої хвороби, помер один із найближчих соратників Володимира Зеленського – юрист Сергій Нижній – співуправляючий партнер юридичної компанії HillMont Partners», – йдеться у дописі.
Уточнюється, що він був важливим консультантом у складних конфліктах між інвесторами і державою.
«Сергій працював із Зеленським з часів «95-го Кварталу» і був спонсором виборчої кампанії. У нього залишилися дружина і троє дітей», – уточнили автори каналу.
Підтвердив інформацію і перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук у своєму Facebook.
Він висловив співчуття та написав, що Нижній був суперпрофесіоналом в юридичній справі, гарним другом та справжнім українцем.
У 2007 році Нижній балотувався до Верховної Ради за списком «Нашої України – Народної самооборони», але до парламенту не пройшов. Був помічником нардепа від НУНС Миколи Катеринчука.
У 2009-му Нижній отримав адвокатську ліцензію.
У 2016-му став одним із засновників юридичної компанії HillMont Partners. На сайті фірми зазначається, що Нижній спеціалізувався на супроводі комерційних, інвестиційних та транскордонних спорів.
Пресслужба компанії називає його «одним з найсильніших судових юристів в Україні в найбільш складних спорах між інвесторами і в конфліктах інвесторів з державою».