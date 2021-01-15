Помер лікар, який видав Трампу довідку «найздоровішого президента»
На момент смерті лікарю було 73 роки
Лікар, який свого часу видав американському лідеру Дональду Трампу довідку «найздоровішого президента», помер. Про це пише CNN.
Гастроендокрінолог Гарольд Борнштейн був лікарем Трампа з 1980 року, а до цього - лікарем президента був його батько. На момент смерті йому було 73 роки. Причини його смерті не уточнюються, проте відомо, що це сталося ще 8 січня.
Борнстейна звільнили з посади лікаря Трампа у 2017 році. CNN зазначає, що це сталося після того, як той «розсердив президента»: він розповів газеті The New York Times, що прописав президентові ліки для лікування випадіння волосся.
Газета Politico вважає, що відносини між Трампом і Борнштейном погіршилися ще у 2016 році. Тоді останній жорстко заявив, що президент може померти на своїй посаді. «Якщо з ним щось станеться, то станеться. Як і з усіма нами, хіба ні? Адже не дарма у нас є віце-президент, спікер палати, і ще цілий список людей. Вони можуть спокійно продовжувати вмирати», - говорив лікар.
Борнштейн став широко відомий ще до цього, під час передвиборної кампанії 2016 року. Тоді він заявив, що у Трампа чудове здоров'я і екстраординарна витривалість і він стане найздоровішою людиною серед коли-небудь обраних президентів. У 2018 році лікар зізнався, що сам політик надиктував йому таку заяву.