Американські ЗМІ повідомили, хто співатиме гімн США на інавгурації Байдена

Повний список артистів, запрошених на інавгурацію, поки невідомий

Гімн США на інавгурації обраного президента США Джо Байдена і віце-президента Камали Харріс 20 січня виконає Леді Гага. Про це пише Variety з посиланням на представника артистки.

Зазначається, для Леді Гаги це буде не перший виступ з нагоди інавгурації президента США. У 2013 році вона вже виступала на балу в Білому домі, який проходив на наступний день після вступу на посаду Барака Обами. Співачка виконувала американський гімн на відкритті «Супербоул 50» в 2016 році.

Як пише видання, на інавгурації також виступлять співачка Дженніфер Лопес і поетеса Аманда Горман, перша в США володарка Національного молодіжної поетичної премії.

Повний список артистів, запрошених на інавгурацію, поки невідомий.

Нагадаємо, інавгурація Байдена і обраного віце-президента Камали Харріс відбудеться опівдні 20 січня.

До відома, під час інавгурації Байдена Вашингтон будуть охороняти понад 20 тисяч військових.

Зараз Капітолій США оточений військами Національної гвардії. Вони розміщені і всередині будівлі. Сотні бійців буквально сплять в коридорах і навіть під бюстом Авраама Лінкольна.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.