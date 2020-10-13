Apple представила нову розумну колонку HomePod mini
Колонка оснащена сервісом Siri, також через неї можна керувати системою «розумний дім»
У віторок, 13 жовтня, під час нової презентації Apple представники компанії показали нову розумну колонку HomePod mini.
Пристрій заснований на процесорі Apple S5, а також може запам’ятовувати голоси різних людей за допомогою інтелектуального помічника Siri.
Повідомляється, що розумна система відтворення автоматично регулює гучність динаміка, визначає динамічний діапазон звучання і вимірює кімнату 180 раз на секунду.
Менеджери Apple назвали кілька додатків, з якими буде сумісний новий HomePod mini, враховуючи Pandora та Amazon, але користувачі так і не почули підтвердження підтримки Spotify.
Вартість HomePod mini — $99, і він буде доступний з 16 листопада у білому і сірих кольорах.
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