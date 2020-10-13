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    Apple представила нову розумну колонку HomePod mini

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    Розумна колонка&nbsp;<span>Apple HomePod mini&nbsp;<span>має чіп S5 та забезпечує звук на 360 градусів</span></span> - Apple представила нову розумну колонку HomePod mini
    Розумна колонка Apple HomePod mini має чіп S5 та забезпечує звук на 360 градусів

    Колонка оснащена сервісом Siri, також через неї можна керувати системою «розумний дім»

    У віторок, 13 жовтня, під час нової презентації Apple представники компанії показали нову розумну колонку HomePod mini.

    Пристрій заснований на процесорі Apple S5, а також може запам’ятовувати голоси різних людей за допомогою інтелектуального помічника Siri.

    Повідомляється, що розумна система відтворення автоматично регулює гучність динаміка, визначає динамічний діапазон звучання і вимірює кімнату 180 раз на секунду.

    Менеджери Apple назвали кілька додатків, з якими буде сумісний новий HomePod mini, враховуючи Pandora та Amazon, але користувачі так і не почули підтвердження підтримки Spotify.

    Вартість HomePod mini — $99, і він буде доступний з 16 листопада у білому і сірих кольорах.

    Раніше експерти назвали найпопулярніший смартфон у світі в 2020 роціНайбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 – 37,7 мільйона примірників.

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