Помер найменший у світі чоловік



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Хагендра останнім часом мав проблеми з серцем

Чоловік помер на 28-му році життя

Уродженець Непалу — Хагендра Тапа Магар, визнаний найменшою у світі людиною, яка мала здатність пересуватися самостійно, помер 17 січня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Повідомляється, що чоловік помер на 28-му році життя.

Відзначається, що його зріст становив 67,08 см.

Згідно з інформацією, Хагендра останнім часом мав проблеми з серцем. Крім того, він хворів на астму і пневмонію.

Нагадаємо, 5 січня японка Кейн Танака відсвяткувала свій 117 день народження в будинку для літніх людей разом із друзями та персоналом.

У минулому році Книга рекордів Гіннеса визнала жінку найстаршою людиною на планеті.