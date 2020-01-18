  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помер найменший у світі чоловік

    • Розсилка
    Хагендра останнім часом мав проблеми з серцем - Помер найменший у світі чоловік
    Хагендра останнім часом мав проблеми з серцем

    Чоловік помер на 28-му році життя

    Уродженець Непалу — Хагендра Тапа Магар, визнаний найменшою у світі людиною, яка мала здатність пересуватися самостійно, помер 17 січня.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті Книги рекордів Гіннеса.

    Повідомляється, що чоловік помер на 28-му році життя.

    Відзначається, що його зріст становив 67,08 см.

    worlds-shortest-man-collage-1_copy_tcm25-606517

    Згідно з інформацією, Хагендра останнім часом мав проблеми з серцем. Крім того, він хворів на астму і пневмонію.

    Нагадаємо, 5 січня японка Кейн Танака відсвяткувала свій 117 день народження в будинку для літніх людей разом із друзями та персоналом.

    У минулому році Книга рекордів Гіннеса визнала жінку найстаршою людиною на планеті.

    смерть Непал рекорд чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ