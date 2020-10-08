Помер нобелівський лауреат Маріо Моліна



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Дослідник озонових дір отримав престижну нагороду в 1995 році

Володар Нобелівської премії з хімії Маріо Хосе Моліна помер в Мексиці на 78-му році життя.

Про це повідомляє ВВС.

Дослідник озонових дір отримав престижну нагороду в 1995 році. Наукове співтовариство оцінило його пророкування 1974 року про зменшення озонового шару через викиди промислових газів.

7 жовтня став відомий володар Нобелівської премії з хімії. У 2020-му нагороду присудили Еммануель Шарпантьє (Emmanuelle Charpentier) і Дженніфер Дудне (Jennifer Doudna) за розвиток методів редагування генома. Вони відкрили систему CRISPR-Cas9, яка зараз широко використовується в якості передового і високоточного кошти внесення зміни в ДНК.

3 серпня повідомлялося про смерть лауреата Нобелівської премії миру Джона Хьюмена. Він отримав нагороду в 1998 році «за зусилля з пошуку мирного вирішення конфлікту в Північній Ірландії».