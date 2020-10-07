На Київщині солдат Нацгвардії помер через «дідівщину»



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На Київщині солдат Нацгвардії помер через «дідівщину»

Підозрюваний у скоєнні злочину затриманий. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років

Солдат однієї з військових частин Національної гвардії України у Київській області помер внаслідок нанесення йому удару іншим військовим цієї ж частини.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«За даними досудового розслідування, солдат 3 жовтня порушив статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, здійснював психологічний примус щодо іншого солдата. А саме, наказав йому виконувати фізичні вправи у вигляді віджимань від підлоги, після чого подав команду «Струнко» та кулаком наніс один удар в область грудної клітини», –сказано у повідомленні.

Зазначається, що у результаті таких дій солдат втратив свідомість.

«Бригадою швидкої допомоги проводились заходи з надання екстреної медичної допомоги, однак результатів не дали. Таким чином було констатовано клінічну смерть потерпілого», – повідомили у ДБР.

Зазначається, що солдат, який здійснив акт дідівщини щодо іншого солдата, затриманий. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Наразі вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.