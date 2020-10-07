  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Київщині солдат Нацгвардії помер через «дідівщину»

    • Розсилка
    На Київщині солдат Нацгвардії помер через &laquo;дідівщину&raquo; - На Київщині солдат Нацгвардії помер через «дідівщину»
    На Київщині солдат Нацгвардії помер через «дідівщину»

    Підозрюваний у скоєнні злочину затриманий. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років

    Солдат однієї з військових частин Національної гвардії України у Київській області помер внаслідок нанесення йому удару іншим військовим цієї ж частини.

    Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

    «За даними досудового розслідування, солдат 3 жовтня порушив статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, здійснював психологічний примус щодо іншого солдата. А саме, наказав йому виконувати фізичні вправи у вигляді віджимань від підлоги, після чого подав команду «Струнко» та кулаком наніс один удар в область грудної клітини», –сказано у повідомленні.

    Зазначається, що у результаті таких дій солдат втратив свідомість.

    «Бригадою швидкої допомоги проводились заходи з надання екстреної медичної допомоги, однак результатів не дали. Таким чином було констатовано клінічну смерть потерпілого», – повідомили у ДБР.

    Зазначається, що солдат, який здійснив акт дідівщини щодо іншого солдата, затриманий. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

    Наразі вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

    смерть Київщина розслідування солдат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies