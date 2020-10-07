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    Нобелівську премію з хімії присудили за редагування генома

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    Офіційна церемонія нагородження відбудеться в день смерті Альфреда Нобеля&nbsp;в Стокгольмі 10 грудня 2020 року. - Нобелівську премію з хімії присудили за редагування генома
    Офіційна церемонія нагородження відбудеться в день смерті Альфреда Нобеля в Стокгольмі 10 грудня 2020 року.

    Еммануель Шарпантьє і Дженніфер А. Дудне відкрили один з найгостріших інструментів генної технології: генетичні ножиці CRISPR/Cas9

    Лауреатками 112-ї Нобелівської премії з хімії 7 жовтня стали Еммануель Шарпентьє та Дженніфер А. Дудне за розробку методу редагування геному. Відповідне рішення ухвалила королівська академія наук у Стокгольмі.

    Трансляція церемонії оголошення лауреатів велася на сайті премії.

    Еммануель Шарпантьє і Дженніфер А. Дудне відкрили один з найгостріших інструментів генної технології: генетичні ножиці CRISPR/Cas9. Використовуючи їх, дослідники можуть змінювати ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю. Ця технологія зробила революційний вплив у науці про життя, а також є вагомим внеском в нові методи лікування раку і може втілити мрію про лікування спадкових хвороб.

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    Зазначається, що офіційна церемонія нагородження відбудеться в день смерті Альфреда Нобеля в Стокгольмі 10 грудня 2020 року. 

    Цього року церемонію проведуть в онлайн-форматі через пандемію. 

    Як повідомлялося 6 жовтня, Нобелівську премію з фізики отримали вчені за дослідження Всесвіту.

    Нагадаємо,  напередодні стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини.

    До слова, цього року призовий фонд Нобелівської премії збільшили на мільйон.

    технології Нобелівська премія ДНК
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