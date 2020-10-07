Нобелівську премію з хімії присудили за редагування генома



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Офіційна церемонія нагородження відбудеться в день смерті Альфреда Нобеля в Стокгольмі 10 грудня 2020 року.

Еммануель Шарпантьє і Дженніфер А. Дудне відкрили один з найгостріших інструментів генної технології: генетичні ножиці CRISPR/Cas9

Лауреатками 112-ї Нобелівської премії з хімії 7 жовтня стали Еммануель Шарпентьє та Дженніфер А. Дудне за розробку методу редагування геному. Відповідне рішення ухвалила королівська академія наук у Стокгольмі.

Трансляція церемонії оголошення лауреатів велася на сайті премії.

Еммануель Шарпантьє і Дженніфер А. Дудне відкрили один з найгостріших інструментів генної технології: генетичні ножиці CRISPR/Cas9. Використовуючи їх, дослідники можуть змінювати ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю. Ця технологія зробила революційний вплив у науці про життя, а також є вагомим внеском в нові методи лікування раку і може втілити мрію про лікування спадкових хвороб.

Зазначається, що офіційна церемонія нагородження відбудеться в день смерті Альфреда Нобеля в Стокгольмі 10 грудня 2020 року.

Цього року церемонію проведуть в онлайн-форматі через пандемію.

Як повідомлялося 6 жовтня, Нобелівську премію з фізики отримали вчені за дослідження Всесвіту.

Нагадаємо, напередодні стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини.

До слова, цього року призовий фонд Нобелівської премії збільшили на мільйон.