Помер американський пілот, який першим подолав швидкість звуку

Подвиги Єгера як пілота-випробувача в післявоєнні роки відкрили шлях до успішних космічних місій США в 1960-х роках

У віці 97 років помер американський пілот Чак Єгер, який першим успішно подолав швидкість звуку. Про це повідомила його дружина Вікторія у Twitter.

«Із жалем змушена повідомити вам, що мій коханий генерал Чак Єгер помер сьогодні (7 грудня – ред.) о 21 годині. Він прожив надзвичайне життя, він – найвеличніший пілот, і його спадщину сили, пригод та патріотизму пам’ятатимуть завжди», – написала вона.

У NASA назвали смерть Єгера «колосальною втратою для нації» та назвали подвиги пілота «основоположними та мрієтворчими для американського народу в епоху реактивних літаків та в космічну еру».

Чарльз Єгер під час Другої світової війни на літаку Bell X-1 став першою людиною, яка подолала швидкість звуку в керованому горизонтальному польоті.

До того під час експериментальних спроб подолати швидкість звуку на літаку декілька пілотів загинули, адже їхні агрегати розвалювалися від жорстких ударних повітряних хвиль, що виникали біля носової та хвостової частини літака під час таких експериментів.

Подвиги Єгера як пілота-випробувача в післявоєнні роки відкрили шлях до успішних космічних місій США в 1960-х роках.

Чак Єгер став знаменитим у США після виходу в 1979 році книги, а згодом і фільму за книгою Тома Вольфа «На правильному шляху», у якій автор розказав про пілотів перших літаків серії «Х», а також про астронавтів.

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