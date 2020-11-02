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    У світі

    Пілот, врятувавши життя 469 пасажирам, втратив роботу через Covid-19

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    За словами&nbsp;<span class="hiddenSpellError">Креспіна</span>, ситуація в авіаційній галузі не поліпшиться, доки влада держав не відкриє всі зовнішні кордони - Пілот, врятувавши життя 469 пасажирам, втратив роботу через Covid-19
    За словами Креспіна, ситуація в авіаційній галузі не поліпшиться, доки влада держав не відкриє всі зовнішні кордони

    Нещодавно пілоту повідомили, що його 45-річна кар'єра завершиться в листопаді

    Австралійський пілот авіакомпанії Qantas, який героїчно врятував життя пасажирів у 2010 році, втратив роботу через коронавірус. Про це повідомляє Daily Mail.

    Йдеться про 63-річного Річарда де Креспіна, який запобіг авіакатастрофі лайнера A380 з 469 пасажирами на борту. Завдяки своїй кмітливості командир повітряного судна зумів посадити літак з двигуном, який вибухнув через чотири хвилини після вильоту з аеропорту Сінгапуру.

    Як розповів Креспін, він не виходив на роботу з березня 2020 року, коли в авіаційному світі сталася криза через пандемію, а нещодавно йому повідомили, що його 45-річна кар'єра завершиться в листопаді.

    «Я буду дивитися на А380 зі спогадами, схожими на спогади Ніла Армстронга, коли він глянув у небо і побачив свій слід на Місяці. Я буду сумувати за командами в кабіні літака, які разом вирішували будь-які проблеми, починаючи з поганої погоди і відмов літаків, закінчуючи допомогою пасажирам під час їх фізичного та емоційного стресу», – розповів він.

    За словами Креспіна, ситуація в авіаційній галузі не поліпшиться, доки влада держав не відкриє всі зовнішні кордони і не буде винайдена вакцина від коронавірусу. Проте він вірить, що сфера туризму в майбутньому прийде в норму.

    Нагадаємо, що стало відомо, скільки киян втратили роботу через коронавірус і карантин.

    До слова, чоловік після втрати роботи через коронавірус став мільйонером.

    літак криза карантин чоловік влада коронавірус
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