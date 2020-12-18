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    У світі

    Помер актор із «Зоряних воєн»

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    Джеремі Буллок помер у Лондоні - Помер актор із «Зоряних воєн»
    Джеремі Буллок помер у Лондоні
    Фото: PA Wire/PA Images

    Актор помер в Лондоні від ускладнень, викликаних хворобою Паркінсона

    Британський актор Джеремі Буллок, відомий за роллю Боби Фетта в «Зоряних війнах», помер на 76-му році життя.

    Про це повідомляє Variety.

    За словами представників артиста, він помер у четвер, 17 грудня, в Лондоні від ускладнень, викликаних хворобою Паркінсона (патологія центральної нервової системи).

    «Він помер мирно, в лікарні, в оточенні своєї родини, від проблем зі здоров'ям, викликаних багаторічною боротьбою з хворобою», – підкреслили його агенти.

    У Буллока залишилися дружина, троє синів і десять онуків.

    Актор зіграв Бобу Фетта в фільмах «Зоряні війни: Епізод 5 – Імперія завдає» 1980 року і «Зоряні війни: Епізод 6 - Повернення Джедая» 1983 року. Також він знімався в картинах «Шпигун, який мене любив» і «Восьминіжка» (десятий і тринадцятий фільми про Джеймса Бонда). Також він з'являвся в британських телесеріалах, включаючи «Доктор Хто» і «Робін з Шервуда». За всю кар'єру актор зіграв більш ніж у 100 кінопроектах.

    Буллок народився в 1945 році в графстві Лестершир в Англії, в 1958 році почав зніматися в рекламі. У 17 років він з'явився в мюзиклі «Літні канікули» (1963) разом з Кліффом Річардом.

    В кінці листопада помер англійський актор Девід Проуз (David Prowse), який зіграв роль Дарта Вейдера в «Зоряних війнах». Він раптово помер в результаті короткої хвороби.

    Теги: шпигун смерть Велика Британія актор хвороби
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