Помер актор із «Зоряних воєн»

Актор помер в Лондоні від ускладнень, викликаних хворобою Паркінсона

Британський актор Джеремі Буллок, відомий за роллю Боби Фетта в «Зоряних війнах», помер на 76-му році життя.

Про це повідомляє Variety.

За словами представників артиста, він помер у четвер, 17 грудня, в Лондоні від ускладнень, викликаних хворобою Паркінсона (патологія центральної нервової системи).

«Він помер мирно, в лікарні, в оточенні своєї родини, від проблем зі здоров'ям, викликаних багаторічною боротьбою з хворобою», – підкреслили його агенти.

У Буллока залишилися дружина, троє синів і десять онуків.

Актор зіграв Бобу Фетта в фільмах «Зоряні війни: Епізод 5 – Імперія завдає» 1980 року і «Зоряні війни: Епізод 6 - Повернення Джедая» 1983 року. Також він знімався в картинах «Шпигун, який мене любив» і «Восьминіжка» (десятий і тринадцятий фільми про Джеймса Бонда). Також він з'являвся в британських телесеріалах, включаючи «Доктор Хто» і «Робін з Шервуда». За всю кар'єру актор зіграв більш ніж у 100 кінопроектах.

Буллок народився в 1945 році в графстві Лестершир в Англії, в 1958 році почав зніматися в рекламі. У 17 років він з'явився в мюзиклі «Літні канікули» (1963) разом з Кліффом Річардом.

В кінці листопада помер англійський актор Девід Проуз (David Prowse), який зіграв роль Дарта Вейдера в «Зоряних війнах». Він раптово помер в результаті короткої хвороби.