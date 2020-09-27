Загинув видатний український спортсмен, чемпіон світу і Європи, учасник Олімпіади-1996



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Близнюченко здобув чимало перемог як у совєцькі часи. так і в період незалежності Світлина - esu.com.ua

Олександрові Близнюченку було 69 років

У 69-річному віці не стало видатного українського майстре кульової стрільби Олександра Близнюченка. Про це сповіщає офіційний сайт профільної Федерації. Причини смерті не вказуються, але речення «адміністрація висловлює свої співчуття рідним та близьким загиблого» дає зрозуміти, що загинув спортсмен неприродно.

Народився Олександр Близнюченко 27 травня 1951 року в Харкові. У 1980 році він закінчив Кіровоградський інститут сільгоспмашинобудування.

З 1985 року Близнюченко виступав у складі збірної України з кульової стрільби, а з 1988-го почав залучатися до лав команди СССР і при цьому водночас працював на виробництві.

Близнюченко – чемпіон світу-1994 у командних змаганнях, чемпіон Європи-1991), бронзовий призер континентальних першостей 1992 і 1993) у командних змаганнях, чемпіон СССР (1989–1992) і України.

Олександр представляв Україну на Олімпіаді-1996 в Атланті і посів там 19-те місце у стрільбі з пневматичного пістолета з 10-метрової відстані і 25-те – з довільного пістолета з 25-метрів.