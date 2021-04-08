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    Рекет і розбій: силовики затримали у Запоріжжі банду на чолі зі «смотрящим» за місцевим бізнесом

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    За останній час чоловіки &laquo;вибили&raquo; з бізнесменів близько мільйона гривень - Рекет і розбій: силовики затримали у Запоріжжі банду на чолі зі «смотрящим» за місцевим бізнесом
    За останній час чоловіки «вибили» з бізнесменів близько мільйона гривень
    Фото: СБУ/Нацполіція

    Злочинці «вибивали» гроші з підприємців для поповнення «каси»

    У Запоріжжі правоохоронці викрили злочинне угруповання на чолі зі «смотрящим» за бізнесом місцевих жителів. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України та Нацполіція.

    «Зловмисники «спеціалізувалися» на вимаганні грошей з місцевих мешканців. Організатором виявився 25-річний чоловік, який відбуває покарання за скоєння тяжкого злочину. Одному з його «помічників» наразі повідомлено про підозру. Перевіряються факти причетності фігурантів до скоєння аналогічних злочинів», – йдеться в повідомленні поліції.

    Відомо, що троє злочинців систематично займалися рекетом і розбоєм. У разі відмови платити «данину», члени банди погрожували насильством і фізичною розправою. Тільки за останній час вони «вибили» з бізнесменів близько 1 мільйона гривень.

    «Прибуток» зловмисники спрямовували на підтримку представників кримінального середовища і поширення злочинного впливу.

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    Рекет і розбій: силовики затримали у Запоріжжі банду на чолі зі «смотрящим» за місцевим бізнесом
    Рекет і розбій: силовики затримали у Запоріжжі банду на чолі зі «смотрящим» за місцевим бізнесом
    Рекет і розбій: силовики затримали у Запоріжжі банду на чолі зі «смотрящим» за місцевим бізнесом
    Рекет і розбій: силовики затримали у Запоріжжі банду на чолі зі «смотрящим» за місцевим бізнесом
    Рекет і розбій: силовики затримали у Запоріжжі банду на чолі зі «смотрящим» за місцевим бізнесом

    Під час обшуків за місцем знаходження членів банди силовики знайшли зброю, наркотики і записи, що підтверджують їх вимагання.

    «За даними слідства, у листопаді 2020 року мешканець Запоріжжя, під вигаданим приводом погашення боргового зобов’язання та погрожуючи предметом, схожим на вогнепальну зброю, висунув потерпілому незаконну вимогу про передачу грошових коштів у сумі 20 тисяч гривень. Водночас, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою засобів стільникового зв’язку, здійснювались погрози фізичною розправою відносно потерпілого. Знаходячись під цим тиском, потерпілий передав вимагателю частину грошових коштів в сумі 9 тисяч гривень» – повідомили в поліції.

    Отже, одному з членів групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Наразі тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх фігурантів злочинної діяльності, а також перевіряються факти причетності вказаної групи осіб до скоєння у регіоні аналогічних злочинів.


    Теги: Запоріжжя банда СБУ кримінал гроші наркотики злочинність поліція
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