Помер відомий російський правозахисник, який виступав на підтримку України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Помер Сергій Шаров-Делоне

Сергій Шаров-Делоне помер у віці 63 років

У віці 63 років помер відомий російський правозахисник Сергій Шаров-Делоне, який після початку російської агресії проти України виступав на підтримку України.

Про смерть Шарова-Делоне повідомила у Facebook правозахисниця Ольга Романова.

«Помер Сергій Шаров-Делоне», – написала Романова.

Цю новину підтвердили друзі і знайомі правозахисника.

Після початку війни в Україні, Сергій Шаров-Делоне відразу заявив про підтримку нашої країни. Проводив пікети, брав участь в організації різних акцій, в тому числі «Маршів миру«, що проводилися протягом 2014 року.

Шаров-Делоне — член Комітету 6 травня і робочої групи громадського розслідування подій на Болотній площі 6 травня 2012 року, що відбувались у Москві. Виступав громадським захисником обвинувачених у «болотних справі«. Працював у фонді допомоги ув’язненим «Русь сидить» і курирував Школу громадського захисника.

Як зазначає видання, Шаров-Делоне народився в 1956 році в сім’ї вчених. Закінчив Московський архітектурний інститут. Працював в інституті містобудування, займався реставрацією. Зокрема, брав участь в реставраційних роботах Саровського монастиря, реставрував скульптурну композицію «Колісниця Перемоги» на Тріумфальній арці в Москві.

Шаров-Делоне є двоюрідним братом правозахисника Вадима Делоне, одного з сімох учасників акції на Красній площі в 1968 проти введення радянських військ до Чехословаччини. У серпні 2018 року Шаров-Делоне вийшов на червону площу в пам’ять про «Демонстрації сімох». Тоді правозахисника затримали і пізніше оштрафували.